Cameroun: Elle vide le domicile d'un chaud lapin

S'étant renseigner auprès du voisinage, il apprendra que Vanessa était partie depuis longtemps en emportant en compagnie d'autres personnes quelques objets non identifiés. Evariste apprendra le lendemain qu'il vient d'être victime d'un coup de vol. Et l'auteur ne peut être que Vanessa Rockson. Téléphones portables, ordinateurs portables, argent bijoux... ont été emportés.

Après le tour du propriétaire avec son invitée, Evariste s'installe alors que la jeune dame lui propose le présent qu'elle a réservé à son chevalier servant. Volontiers réagit « le camarade de fac », il va donc pour faire plaisir à Vanessa ingurgiter un bon verre. Pendant ce temps la dame était déjà concentrée dans le Pc qui se trouvait non loin de là et écoutait des mélodies bien de circonstances. En gentleman, il s'allonger dans le canapé. C'est alors qu'il va s'endormir pour ne se réveiller que tard dans la nuit. Quelle n'a pas été sa surprise de constater qu'il se trouvait tout seul et son invitée portée disparue.

Pendant que les secondes s'égrainaient, Evariste reçoit un message qui confirme que Vanessa est bel et bien sur le chemin d'Evariste H. Des sources indiquent que la dame, à vue d'œil nourrissait la convoitise. C'est donc en salivant qu'Evariste retrouve « Vane » qu'elle invite à son domicile. La gazelle selon les dires du jeune homme était vêtue d'un pantalon jeans avec un tricot de couleur rose, une paire de ballerines et portait un sac à main noir. Elle avait par ailleurs une bouteille contenant une boisson gazeuse.

Agé d'une trentaine d'années, Urbain Evariste H n'en revient toujours pas. Il croit vivre un conte de fée. Et pourtant il a été victime d'une cybercriminalité orchestrée par une jeune dame qui a réussi à s'introduire dans son domicile avec un air visiblement naïf. Pourtant il s'agissait d'une « voleuse » de haute voltige. Selon nos sources Evariste, habitant le quartier Nkoabang lieu-dit « Entrée Carrière », entretenait une relation virtuelle via le réseau social Facebook depuis des mois avec une fille.

