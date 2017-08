Congo-Kinshasa: ITIE/RDC - Des organisations de la Société civile recommandent des réformes structurelles

En République démocratique du Congo, la gestion des ressources naturelles mérite d'être efficiente pour que le peuple en soit bénéficiaire.

La Société civile de la RDC souhaite que le processus de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) ait un impact positif sur la vie des congolais. Pour ce faire, des organisations de la Société civile engagées dans la mise en œuvre de l'ITIE/RDC recommandent, entre autres, que des réformes soient engagées et que le respect des textes en vigueur soit de mise.

Ces recommandations sont contenues dans une déclaration faite le 14 août sur le rapport d'audit du secrétariat technique de l'ITIE/RDC. L'audit a été mis sur pied par le comité exécutif de l'ITIE/RDC, suite aux multiples défis rencontrés dans le processus de mise en œuvre de l'ITIE en RDC. La commission d'audit était composée de six membres délégués par les trois composantes, en raison de deux délégués par composante.

Au terme de sa mission, l'auditeur indépendant engagé a relevé, entre autres, le recrutement jugé irrationnel du personnel sans considération des besoins de compétences correspondantes aux tâches à accomplir. Il a également fait mention d'un manque de transparence dans le recrutement du personnel, l'absence d'évaluation du personnel et autres.

Du point de vue de la gestion financière, l'auditeur relève l'absence de pièces justificatives pour une somme de 217. 052 Usd, les dépenses des frais de mission de l'ordre de 176 739 USD non accompagnées des ordres et rapports de mission.

L'on signale également l'absence de procédures de gestion et suivi des mobilisations du secrétariat technique, la mise à disposition des biens achetés pour les antennes lTlE en province sans accord ni autorisation du comité exécutif, l'absence de transparence et conflit d'intérêts.

Dans leur déclaration commune, les acteurs de la Société civile déplorent le climat de tension et méfiance entretenu lors de la mission d'audit. Elle exprime toute sa préoccupation, eu égard aux circonstances qui ont entouré cet audit.

Les signataires de la déclaration relèvent l'audit d'une institution en charge de la promotion de la transparence devant être aussi transparent que possible, ne devrait pas susciter autant de passion pour justifier les tensions, oppositions et discussions engagées. Ce qui, selon eux, a retardé inutilement l'exécution de la mission prévue pour dix jours jusqu'à plus de cinq mois.

En outre, la Société civile s'indigne de l'inaction et du retard du comité exécutif à examiner le résultat de l'audit, à s'approprier les recommandations de l'auditeur pour leur mise en œuvre afin d'assainir et améliorer la gestion du processus lTlE en RDC.

La Société civile estime qu'il est plus qu'urgent pour que le groupe multipartite de la RDC adopte des mesures correctives et des réformes devant relancer et soutenir le processus de la mise en œuvre de l'lTIE.

« La Société civile constate qu'un climat malsain règne entre le Coordonnateur National et certains membres du Groupe multipartite et certains partenaires et en dépit des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'lTlE en RDC... .Tous les acteurs doivent privilégier et mettre au centre l'intérêt de la mise en œuvre de l'lTlE en entretenant un climat de confiance mutuelle. La méfiance entre acteurs n'est de nature à favoriser ni ce climat ni une bonne mise en œuvre », fustigent les signataires parmi lesquels la ligue congolaise de lutte contre la corruption (Licoco).