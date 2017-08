Congo-Kinshasa: F. Tshisekedi dément l'existence des contacts formels Rassemblement-MP

Une dizaine d'associations et de mouvements de la société civile ont signé ce vendredi 18… Plus »

Dans une interview accordée hier vendredi 18 août, à la radio Top Congo, le secrétaire généra adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), s'est exprimé en ces termes : « Je suis président du Rassemblement, même si en politique il n'y a jamais d'impossible, mais je vous dis qu'en ce moment il n'y a pas de contacts ». Recadrant ainsi, un de ses pairs du Rassemblement, Jean-Claude Vuemba, qui venait de déclarer que « Felix Tshisekedi est l'esclave de l'Accord du 31 décembre, et qu'effectivement, il y a des contacts... », Félix Tshisekedi précise : « Je ne suis pas prisonnier mais signataire de l'Accord ». Ce qui sous-tend son respect et son application.

