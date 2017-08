Congo-Kinshasa: Alternance démocratique - Un front de résistance est né à Paris

Une dizaine d'associations et de mouvements de la société civile ont signé ce vendredi 18… Plus »

La date du 19 décembre 2016 ayant consacré la fin constitutionnelle du mandat du président Kabila, le Manifeste « exige le départ de M. Joseph Kabila Kabange et une transition citoyenne dont les animateurs seront désignés à la suite d'une concertation nationale ayant mission principale d'organiser des élections crédibles, transparentes, ouvertes et libres et qui n'en seront pas candidats ». Cette transition, précise le Manifeste, « sera propice à doter la RD Congo, notre pays, d'un nouveau système de gouvernance, basé sur une justice indépendante, des services de sécurité protégeant les citoyens, assurant l'exercice effectif des libertés constitutionnelles, garantissant une gestion transparente et équitable de toutes les ressources nationales, des institutions fortes et démocratiques mettant les intérêts des citoyens congolais au centre de tout projet politique ».

Face à une communauté internationale, souvent passive et lente à l'action, les signataires du Manifeste l'appellent plutôt à « accompagner le peuple congolais dans sa quête légitime de la liberté et de la démocratie ».

Les signataires invitent par conséquent « tous les Congolais, confessions religieuses, étudiants, jeunes, femmes, mouvements citoyens, syndicalistes, médecins, enseignants, professeurs, fonctionnaires, artistes, partis politiques ainsi que les Congolais de la diaspora à adhérer massivement au présent Manifeste ». Il est temps, lancent-ils, pour « toute Congolaise, tout Congolais, à prendre une part active à la grande campagne d'actions pacifiques et non violentes devant mener au retour de l'ordre démocratique constitutionnel ».

Après avoir dressé un tableau sombre de la situation politique, économique, sécuritaire et sociale, le Manifeste appelle vivement « le peuple congolais à user de son devoir sacré de faire échec, avec des moyens pacifiques et non-violents, à la tentative du président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà du 31 décembre 2017, en application de l'article 64 de la Constitution ».

