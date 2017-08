Congo-Kinshasa: Elections en RDC - Lancement d'un «manifeste du citoyen congolais» à Paris

En RDC, Médecins sans frontières s'inquiète des conditions de vie de plus de 500 000… Plus »

Leonard She Okitundu ne donne cependant aucun calendrier précis, et ne prend aucun engagement sur l'organisation de ces élections d'ici à la fin de l'année 2017.

Interrogé par RFI, le ministre veut rassurer la communauté internationale : « Il va de soi, qu'en conformité avec l'Accord du 31 décembre 2016, la Commission électorale nationale indépendante, le Conseil national de suivi de l'Accord et le gouvernement évalueront très bientôt, ensemble, l'évolution des préparatifs pour apprécier la période exacte de la tenue de trois élections programmées à savoir : la présidentielle, les législatives nationales et les législatives provinciales ».

« Les élections auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo conformément au calendrier qui sera publié par la Commission électorale nationale indépendante », lui répond le ministre congolais des Affaires étrangères, Leonard She Okitundu.

« Il appartient aux autorités congolaises de prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires afin que soient organisées, comme convenu dans l'accord, des élections crédibles et inclusives au plus tard, en décembre 2017 », enjoint par ailleurs Anne Guegen, pour qui la publication d'un calendrier électoral est une nécessité au regard « de la stabilité du pays et de ses habitants, mais également de la région toute entière ».

Cet appel à la mobilisation citoyenne est assorti d'une proposition : la mise en place de ce que les signataires du texte définissent comme une « transition citoyenne et non partisane ».

« Transition citoyenne et non partisane »

Le texte a officiellement été lancé vendredi matin, à Paris, où sont rassemblés une dizaine d'associations et de mouvements citoyens congolais. Le manifeste a notamment été signé par le mouvement citoyen Filimbi, le mouvement des jeunes indignés Lucha (Lutte pour le changement) et le nouveau mouvement Congolais debout, créé début août par l'homme d'affaires Sindika Dokolo.

Une dizaine d'associations et de mouvements de la société civile ont signé ce vendredi 18 août un « Manifeste du citoyen congolais », qui réclame le départ du président Joseph Kabila et prévoit la mise en place d'une période de « transition citoyenne ».

