Madagascar: Le Samifin présente son rapport annuel sur la lutte contre le blanchiment

Autre enjeu, pour Boto Tsara Dia Lamina, le vote des textes de loi pour réformer en profondeur le système de lutte contre le blanchiment d'argent. « Il y a 3 projets qui sont imbriqués les uns aux autres. Le projet de loi sur la coopération internationale, un autre sur le recouvrement des avoirs, et le projet de loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », énumère-t-il.

« Le fait d'intégrer ce groupe permettra de renforcer notre coopération avec les pays partenaires. On espère aussi bénéficier des bonnes pratiques du groupe Egmont. C'est pour ça qu'on en a fait un objectif majeur pour au plus tard 2018 », détaille le patron du Samifin

« La fraude fiscale serait l'un des plus gros problèmes auquel Madagascar est confronté, mais il ne faut pas perdre de vue le trafic des ressources, explique Boto Tsara Dia Lamina, le directeur général du service de renseignements financiers. La plupart de ces trafics se font dans l'informel et ne peuvent pas être détectés par le système actuel ».

L'occasion aussi de dévoiler les grands axes de la nouvelle stratégie de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et d'en appeler, également, à la responsabilité des ministres et des parlementaires, pour voter les textes nécessaires à la réforme en profondeur de ce secteur.

