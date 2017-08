Ile Maurice: Notation - Quand les ministres perdent des points

Mookhesswur Choonee, du PTr, qui avait occupé le même poste, avait eu une note de 1,9 point en 2013 et de 1,8 point en 2014. Par ailleurs, les nouveaux ministres du MSM ne font pas bonne impression après avoir été à la tête de leur ministère pendant huit mois. Seul le ministre de la Jeunesse et des sports, Stephan Toussaint, a obtenu un score honorable au niveau de la note moyenne, avec 3,9 points. Par contre, le ministre de la Bonne gouvernance, Sudhir Sesungkur, avec ses 2,3 points, fait pâle figure. L'affaire Álvaro Sobrinho lui a sans doute joué un mauvais tour.

Les ministres du portefeuille des Arts et de la culture sont toujours à la traîne, semble-t-il. Cela, que ce soit sous le gouvernement du Parti travailliste (PTr) ou du Mouvement socialiste militant (MSM). Dan Baboo, du PMSD, qui était ministre des Arts et de la culture jusqu'à décembre 2016, avait obtenu 2,6 points, alors que son successeur, Pradeep Roopun, du MSM, ne fait pas mieux avec un score identique sur la note moyenne. Donc loin de blâmer les titulaires, il semble que ce soit le ministère qui demeure impopulaire.

En revanche, Xavier-Luc Duval, même s'il était parmi le trio de tête, avait perdu 0,4 point, passant de 4,6 à 4,2 points. La note d'Arvin Boolell avait, elle, chuté de 5,2 à 5,1 points. Parmi les ministres qui avaient des mauvaises notes en 2013, on retrouvait Mookhesswur Choonee (1,8), Mireille Martin (2,0) et Sutyadeo Moutia (2,3). De 2013 à 2014, la note moyenne pour la performance générale du gouvernement Ramgoolam était passée de 3,2 à 3,0 points.

Par ailleurs, même sous Navin Ramgoolam, il y avait de mauvais élèves. Deux exercices de notation ont été effectués en juin 2013 et mars 2014, quelques mois avant sa défaite. Or, pendant les deux exercices, le leader du Parti travailliste n'avait pas perdu de points, récoltant une note de 3,6 pour sa performance générale.

Presque deux ans plus tard, on note une baisse de popularité de la quasi-majorité des ministres, avec une note moyenne pour la performance générale de 3,5 points contre 4,5 points en septembre 2015. Seuls deux ministres font mieux qu'en 2015 au niveau de la performance générale. Soit le ministre de la Santé, Anwar Husnoo, qui passe de 3,5 points à 5 points, et le ministre de l'Activité économique, Sunil Bholah, passant de 4,2 points à 4,6 points.

