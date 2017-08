Cote d'Ivoire: Toumodi - Les populations sensibilisées au bien-fondé de l'entrepreneuriat

Le centre d'écoute de Toumodi a abrité la cérémonie de lancement des activités du Réseau de Solidarité Economique (RESO), le mercredi 16 Août 2017.

Yao Noé, fondateur du RESO a expliqué le bien-fondé de cette œuvre et les avantages que cette entreprise présente. Il a dit : « nous avons pour mission de promouvoir la solidarité économique entre les économiquement faibles et les personnes à capacité de financement, c'est-à-dire les financiers, les travailleurs, les cadres des régions, et la diaspora de la région ».

Poursuivant, il a indiqué : « La cérémonie de ce jour, c'est le lancement de nos activités qui initie la voie de l'entrepreneuriat pour tous qui consiste à sensibiliser les cadres à s'associer aux projets des économiquement faibles pour créer des Entreprises-Solidaires ». Et de dire : « cette fois-ci, si on accorde une confiance au génie créateur africain, alors, nos départements sortiront du sous-développement, nos populations seront libérées de l'extrême pauvreté et chacun trouvera les moyens de son développement. Salariés, fonctionnaires, paysans, entrepreneurs, promoteurs, retraités, journalistes... ... »

Puis, il a soutenu : « nous avons tenu compte de leurs préoccupations de développement et indiqué à tous la voie à suivre pour leur liberté économique. Nous voulons nous adresser aux personnes d'abord en tant qu'intellectuel pour avoir leur appréciation des actions que nous posons, avant de les propager aux populations en tenant compte de leurs suggestions, ensuite en tant que cadre de leurs régions, parce que les programmes doivent être exécutés et amplifiés par eux dans leurs régions ».

En effet sur sa lancée, Yao Noé a révèlé : «nous proposons une nouvelle organisation de l'Economie, la Finance, la Politique et la Religion qui tient compte de notre culture africaine de solidarité afin d'apporter un développement-solidaire entre les hommes ». Le second temps fort de cette réunion a été la remise symbolique des projets de type solidaire aux promoteurs Koto Amenan Paulette pour son projet manioc, Yao Kouadio Bérenger pour son projet élevage, et Kouassi Kouakou Richard pour son projet de confection de pagne baoulé.

Il est bon de signaler que le fondateur de cette structure avaient à ses côtés ses principaux collaborateurs que sont Yao N'Dri Norbert et Koffi Basile. La population est sortie massivement pour ce nouveau message.