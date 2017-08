Cote d'Ivoire: Les samedis de Biton - La force de l'esprit

billet

Vers la fin des années 50, dans les rues de Liverpool, en Angleterre, quatre fils d'ouvriers venaient de sortir d'une boite de nuit.

En cette aube naissante, ils étaient tenaillés par la faim et la soif, se partageant à quatre, un sandwich froid. L'un d'eux qui s'appelait John, qui faisait office de chef du groupe, dans une rue calme, prit les autres à témoins : « Je vous dis que dans dix ans il faudra des cars de police pour nous protéger de la foule. » Hilarité totale des trois autres. En Afrique, on dira que les amis de John ont tellement rigolé qu'ils avaient mal au ventre. Plus loin de l'Angleterre, presqu'au même moment, dans un village, du Brésil, une vieille du village annonce à des parents médusés que leur fils sera le « roi du monde. » Les quatre garçons de Liverpool, de petits musiciens médiocres, deviendront en l'espace de quatre ans, après la prédiction de John Lenon, le plus grand groupe de musiciens au monde, ennobli par la reine d'Angleterre, avec de fabuleuses richesses intarissables.

L'un des plus grands critiques de la musique a osé les comparer à Mozart. Le jour que les Beatles, le nom de ces quatre garçons, dans le vent, vont lire cet article, ils vont rigoler jusqu'à avoir des larmes dans les yeux. Ils ne connaissaient rien de la musique, n'avaient jamais appris le solfège. Comment expliquer le succès fulgurant de ces jeunes paumés ? Tout simplement par la force de l'esprit, la puissance du subconscient. On devient toujours ce qu'on veut. Vouloir c'est pouvoir. Des intellectuels ne l'ont pas compris. La réussite, la richesse, la célébrité ne dépendent pas du tout des diplômes mais de la force de conviction de l'individu, analphabète ou lettré.

Quand on décide de ce qu'on veut être on le devient. Plusieurs lecteurs hommes se ruent sur les ouvrages de développement personnel pour acquérir la technique de la réussite, de la richesse, de la santé et de l'épanouissement. Réussir, c'est tout simplement photographier l'image de ce qu'on veut être et la voir, en une minute ou deux minutes, trois fois par jour. John Lenon sans avoir lu des ouvrages de Napoléon Hills ou du Dr Joseph Murphy avait visualisé le succès du groupe en voyant des cars de police les encadrer, des policiers les protégeant de la foule.

Cette idée ne le quittait pas et elle a fini par arriver. C'est en habitant par l'idée d'être le roi du monde que le petit footballeur brésilien, le roi Pélé, le sera. Et c'est par la force de son esprit, sa croyance à leur réussite, à sa foi qu'un jeune garçon d'Anoumabo, un quartier d'Abidjan, va croire que son petit groupe va fêter, un jour, vingt-ans de succès. Je dédie cette chronique à Salif Traoré, Asalfo et au Magic System. Leur parcours est identique à celui d'Apha Blondy. Il suffit d'écouter ce qu'il dit dans sa chanson : « Jah glory » pour comprendre l'ambition de l'admirateur de Bob Marley.

Quand quelqu'un a un succès aussi phénoménal tout se dit sur lui. Notamment de la part de ceux qui ne lisent rien, surtout de ceux qui ne connaissent pas le pouvoir du subconscient. D'ailleurs, leurs critiques sont le signe de leurs échecs dans la vie. Pourquoi tous ceux qui pensent et visualisent chaque jour la réussite, des milliards d'individus croupissent toujours dans la vie. La foi et le subconscient sont de la même trempe. Pour que vos ambitions réussissent il faut surtout éviter les critiques et développer en soi l'esprit négatif.

Il suffit d'écouter les gens dans les universités, dans les bus, dans les marchés, au travail, dans l'administration, dans les églises, les mosquées, les temples, les stades de football, dans tous les secteurs de la vie pour comprendre les échecs individuels et collectifs. On ne peut comprendre autrement l'échec de l'Afrique que par le comportement de ses fils. Un continent qui a les pieds dans une richesse fabuleuse a la tête, en permanence, dans le dénigrement systématique, la jalousie, la haine, la méchanceté, le tribalisme, l'injure, le mensonge. Comment Dieu va-t-il envoyer la paix, la prospérité, la santé à tous ceux qui vivent dans les rancœurs et les vengeances ? Vous auriez avoir des milliards dans vos maisons, le bonheur ne sera jamais sous vos pas tant que vous demeurez dans la négativité.

L'aventure triomphante de Beatles et de Magic System ne sont que le fruit de l'esprit. Rien d'autre. Si vous ne croyez pas. Essayez ! Photographiez le succès que vous espérez dans les années à venir, le méditer trois fois par jour. C'est ce qu'on appelle la foi. Et surtout ne pas ou ne jamais avoir de pensées négatives contre personne d'autre et même contre vous-même. Voici les deux secrets du succès utilisés par tous ceux qui réussissent de Kanazoé au Burkina, à Bille Gates, en passant par toutes les légendes de ce siècle et des siècles passés. Ainsi va l'Afrique. A la semaine prochaine.