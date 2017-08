Cote d'Ivoire: Eliminatoires CHAN 2018 / CIV-Niger - Faux pas interdit pour Kamara Ibrahim et les Eléphants

Ce samedi 19 août 2017, il y aura un onze Eléphants motivés qui mettront tout en œuvre pour arracher la qualification et s'offrir le billet pour Kenya 2018. Les Eléphants se doivent donc de renverser la vapeur à domicile. Un faux pas est donc interdit au stade Robert Champroux de Marcory. « Nous avons eu des occasions pour tuer le match, mais nous avons vendangé ces actions nettes de but. Il y a de la place pour arracher la qualification. On travaille sur ce qui n'a pas marché au match-aller et jouer pour arracher cette qualification », a confié Britto Willie.

Battue (2-1) lors de la manche aller à Niamey, la sélection ivoirienne se doit impérativement de s'imposer à domicile. En face, se présente une équipe Nigérienne coachée par Zahoui François, ancien sélectionneur des Eléphants, dont l'objectif est de priver la Côte d'Ivoire d'une seconde participation consécutive au CHAN. En tout état de cause, Kamara Ibrahim sélectionneur des Eléphants locaux et ses joueurs ont travaillé d'arrache-pied pour peaufiner la stratégie d'assaut pour tomber le Mena. Une formation difficile à manœuvrer, conquérante.

