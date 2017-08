Guinée: Cellou Baldé - » L'érection des entités en collectivités locales relève du domaine de la loi »

Quand demain les autorités vont décider de déposer un projet de loi pour faire de Taran ou une autre sous préfecture une collectivité locale, il faudrait que nous à l'Assemblée nationale qu'on revienne d'abord sur ses critères parce que dans l'exposé des motifs du projet de loi introduit par le gouvernement ,ils vont décrire les conditions et les étapes qui les ont conduit à faire de Taran une sous préfecture ,donc nous allons commencer par étudier la pertinence de ces conditions pour décider en notre âme et conscience et sur la base de la loi est ce que ces critères ont été bien remplies ou ça n'a été que le résultat d'un populisme politique. »

« souvent ,il ya des élements indissociables entre le découpage administratif, territorial et un peu l'érection d'une entité en collectivité locale. Au niveau de l'article 72 de la constitution, toutes les matières qui relèvent du domaine de la loi sont décrites là et l'érection des entités en collectivités locales que ça soit des collectivités urbaines ou rurales en région relève du domaine de la loi.

Quelques jours après l'installation en grandes pompes des premiers préfet et sous préfet adjoint de l'histoire de Tarambaly, les fils des lieux ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin et veulent que Tarambaly soit une collectivité locale.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.