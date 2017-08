Burkina Faso: Décès de Salifou Diallo - "Un homme de conviction qui n'avançait pas masqué", Zéphirin Diabré

Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et chef du parti au pouvoir, Salifou Diallo, est… Plus »

C'est encore le moment d'appeler au rassemblement, à l'union des cœurs. Qu'il repose en paix et que la terre libre du Burkina qu'il a tant chérit et tant servi lui soit légère.

Je retiens de lui un homme d'action, un homme de conviction et un homme d'engagement. Nul n'est parfait, donc, forcement lui aussi il avait ses défauts. Mais ses qualités l'emportaient sur tout le reste. Lorsque Salifou Diallo croyait à quelque chose, il s'engageait à fond. Il y a une chose que j'aimais particulièrement chez lui, c'est qu'il n'avançait pas masqué. Ce qu'il pense, il le dit et ça c'est très important. C'est une grosse perte pour notre pays.

J'ai eu personnellement l'opportunité d'être avec lui dans des situations politiques importantes et évidentes de la vie de notre pays. D'abord au sein du gouvernement sous le magistère du président Blaise Compaoré. Ensuite, sur les barricades dans le combat que nous avons mené ensemble pour dire non à la mise en place du sénat et de la modification de l'article 37 de la Constitution.

C'est une circonstance plus que douloureuse pour notre pays. Elle commande que d'abord nous présentons nos condoléances à sa famille, à ses camarades du MPP. Nous avons perdu un fils valeureux de notre pays qui a marqué depuis des années de notre histoire politique et qui a apporté une contribution inestimable à la construction de notre démocratie.

