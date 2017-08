Sénégal: Une plainte, à quel titre ?

Reconnaissez humblement votre échec et mettez-vous dans les rangs si et seulement si l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais vous motive.

Nous avons tous été des y'en a maristes et la victoire du 23 juin fut l'œuvre et la victoire de tout un peuple mais pas d'une bande de copains.

Ce peuple debout a sanctionné positivement le président Macky Sall en lui accordant la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Six élections, six victoires avec le même peuple.

Vous avez appelé ce même peuple à descendre dans les rues, ce peuple mature et digne a dit NON.

Comment des citoyens sénégalais qui ont préféré quitter et le pays et le continent africain peuvent-ils se prévaloir d'une quelconque légitimité pour parler au nom du peuple sénégalais ?

