Tunisie: De la bonne graine

Les cadets qui forment la sélection nationale U 19 viennent d'achever leur participation au Mondial de leur catégorie en Géorgie. Ils se sont classés à la 11e place. Les protégés de Riadh Bedoui se sont qualifiés au second tour à la seconde place, derrière l'Espagne. Notre sélection nationale a eu le mérite de battre des nations férues comme la Slovénie, la Russie et la Serbie. En huitièmes de finale, la Tunisie a été battue par le Portugal (25-34). En match de classement, notre sélection nationale est venue à bout de la Corée du Sud (36-34). La sélection nationale a gagné 5 places par rapport au Mondial de 2015 où elle s'était classée au 16e rang. Aujourd'ui, la bonne graine existe dans notre pays. La relève est là. Pourvu qu'elle soit bien prise en main.

