Tunisie: Deuxième succès en vue?

Cette entrée en matière réussie a incité les fans du SG à venir nombreux soutenir leur équipe dans ce premier derby du Sud avec les protégés de Afouane Gharbi qui, eux, ont laissé des plumes devant l'Espérance et chercheront à se réhabiliter. Le président d'honneur de la «Stayda», Ayachi Ajroudi, a été le premier à donner l'exemple en achetant à lui seul la moitié des billets d'accès à ce match de grande importance. Gérard Buscher et sa troupe ne peuvent que se féliciter de la présence de leur public en masse et mettre les bouchées doubles pour être à la hauteur de cette confiance et de ce soutien tous azimuts.

