Tunisie: Mohamed Malas - L'obsession de la ville

Depuis 40 ans, Malas mène un combat cinématographique sans merci. « Ce que nous vivons aujourd'hui comme combat au niveau cinématographique n'est pas différent du combat armé mené contre le terrorisme.

La différence est dans la forme», déclare-t-il au cours d'une rencontre organisée au lendemain de la projection à l'Ecole de la pêche. Même s'il a du mal à s'exprimer sur ce qui se passe aujourd'hui dans son pays, la Syrie qu'il n'a jamais quittée, il n'en demeure pas moins qu'il a été un opposant au régime de Bachar el-Assad bien avant la révolte de 2011 en Syrie.

Au sujet de la production cinématographique dans ce pays, il explique que l'État a toujours bénéficié du monopole de la production et de la distribution des films, ce qui expose les films à la censure. C'est le cas aujourd'hui encore. Pour garder son intégrité, Malas a eu recours à des méthodes alternatives pour que ses films voient le jour, en sollicitant des fonds et des productions indépendantes. «L'étau se resserre de plus en plus parce que les financements étrangers se font rares», déplore-t-il.

Confronté à une industrie à l'arrêt, Malas continue à entretenir sa passion brûlante de faire des films, une passion qui découle de ses histoires personnelles et de son envie de les raconter et surtout de sa relation avec son pays qui est au centre de ses films. Son cinéma est donc profondément marqué par son enfance et son adolescence et la sphère personnelle et la politique sont invariablement entremêlées dans son travail.

Il appartient à l'école russe. Igor Talankin est son mentor et professeur à l'Institut national de cinématographie Guerassimov à Moscou, où il a obtenu son diplôme en 1974. «La seule chose que je t'ai enseignée est de te connaître toi-même», se souvient-il, «et pour moi, le cinéma, c'est se connaître soi-même et l'exprimer». Sa vocation est de partager avec le public les choses qu'il a connues et les endroits qu'il a fréquentés mais qui ne sont plus là.

La trilogie sur Damas

C'est justement ce que Malas a cherché à réaliser avec sa célèbre trilogie, qui a commencé avec «Les Rêves de la ville» en 1984, «La nuit» en 1992 et s'est terminée avec «Une échelle pour Damas» en 2013, à travers laquelle il tente de narrer les 50 dernières années de l'histoire moderne de la Syrie.

Dans « Les Rêves de la ville», drame autobiographique sur le passage à l'âge adulte, une famille traumatisée déménage du village détruit de Quneitra (le lieu de naissance de Malas) vers le mégacentre urbain qu'est Damas. Là-bas, le jeune garçon Adib (l'alter ego du réalisateur) commence simultanément à se découvrir et à découvrir la capitale qu'il habite.

«La Nuit», le deuxième opus de la trilogie de Malas, réalisé en 1992 mais qui ne sortira pas dans les salles syriennes avant 1997, est la dernière manifestation de l'obsession iconique du réalisateur pour sa «maison», Quneitra. Faisant partie de la région toujours occupée du plateau du Golan, le village a été tellement bombardé par les forces israéliennes qu'il en est devenu méconnaissable. Dans le film, Malas ramène Quneitra à la vie à travers un jeune homme à la recherche de réponses sur la vie de son père révolutionnaire, qui a habité le village dans les années 30 et 40. «L'occupation a détruit le village, mais le cinéma a réussi à le reconstruire», dira Malas en substance.

Le troisième et dernier film de la trilogie, «Une échelle pour Damas», même s'il n'est pas autobiographique, il incarne néanmoins les éléments caractéristiques de l'auteur, à savoir son amour pour le cinéma. Le protagoniste, Fouad, est un réalisateur en difficulté qui vit avec un groupe de jeunes syriens dans un petit établissement qui accueille des artistes et des personnes créatives tandis que la révolution fait rage dans la rue. «Il m'a semblé naturel et approprié de finir la trilogie par un film explorant le moment présent en Syrie, après avoir revisité le passé dans les deux premiers», révèle le réalisateur.

En tournant à Damas au plus fort des combats armés entre le régime au pouvoir et Daesh, Malas a surmonté les difficultés en tournant la quasi-totalité du film en intérieur. Toutefois, faire un film sur la situation en cours en Syrie représentait un défi pour différentes raisons. Les travaux artistiques qui sont axés sur des événements d'ampleur historique et qui sont produits pendant le déroulement de ceux-ci se révèlent être incroyablement délicats à réaliser et, au final, ils sont souvent plats, limités et irréfléchis.

«Je n'essayais pas vraiment d'analyser politiquement la situation ou de prédire son évolution. Je voulais simplement refléter ce qui était en train de se passer, capturer l'espoir et l'incertitude mêlés et transmettre leurs effets aux personnages». Rester à Damas est une question de survie artistique pour Malas dont les films sont centrés sur cette ville, bien que cela mette sa vie en danger. «Je veux rester dans ma ville, même si je n'y suis plus en sécurité. Je ne peux pas faire de films en dehors de la Syrie, mon travail est trop étroitement lié à cette terre», avoue-t-il.