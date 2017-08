Togo: Les magistrats et parlementaires pour une solution aux comportements irresponsables des industries

Des incidents ont été signalés samedi à Lomé, Sokodé et Kara en marge de… Plus »

L'Initiative pour la Transparence dans les industries extractives (ITIE) est une initiative volontaire qui vise à renforcer dans les pays riches en ressources pétrolières, gazières et minières, la gouvernance des revenus publics issus du secteur extractif. Le Togo y a adhéré en 2010 et a obtenu le statut de pays conforme, le 22 mai 2013.

Quelques manquements ont été relevés dans la mise en œuvre du processus ITIE au Togo et des recommandations ont été faites pour l'amélioration du processus. Entre autres carences, l'absence de données sur le secteur artisanal, de textes d'application du Code Minier et des critères d'octroi des licences et de statistique sur l'emploi en république togolaise. Pour remédier à la situation, il est recommandé aux différents protagonistes du secteur, de multiplier les études et les recherches. Les parlementaires de leurs côtés, sont appelés à promulguer le texte d'application du code minier. Les

