Congo-Kinshasa: Eboulement des terres à Tara - Les autorités redoutent des épidémies

Le gouvernement provincial et les humanitaires cherchent à mobiliser les ressources nécessaires pour l'assistance des rescapés constitués essentiellement des enfants. Ces derniers ont besoin surtout de logement et de médicaments.

«C'est une désolation que nous avons trouvée. Et les témoignages que nous avons eu de là, c'est vraiment accablant (... ) Ce que nous craignons ce sont les maladies. Nous allons désinfecter ces milieux, puisque, quand nous sommes arrivés, il y avait déjà des odeurs qui sortaient. Et ça c'est un très mauvais signe.»

Le vice-gouverneur, Pacifique Ketha, rapporte que tout le village de Tara est rasé. Selon le rapport des autorités locales, il y avait 70 maisons qui abritaient les autochtones et certains marchands venus s'approvisionner en poissons. Toutes ces habitations et leurs occupants ont été engloutis par le torrent de grosses pierres.

La situation humanitaire est préoccupante au village Tara (Ituri) au bord du lac Albert après le glissement des terres, qui a fait plus de 40 morts et plus de 150 disparus. Il n'y a pas d'abris, ni de médicaments et d'eau potable pour les quelques rescapés, rapporte samedi 19 août soir à Bunia, à son retour de Tara. Il redoute aussi des épidémies suite aux nombreux corps qui sont encore enfouis sous terre.

