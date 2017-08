Burkina Faso: Consternation au domicile privé de Salifou Diallo

«Je viens d'apprendre la douloureuse nouvelle du décès de mon Ami et Frère Salif Diallo,… Plus »

Difficile d'arracher le moindre mot des proches parents du défunt. Seul quelques camarades et hommes politiques se sont exprimés. « Salifou Diallo est un grand homme, un grand lutteur. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour ce pays. Depuis que nous avons commencé à faire la politique ensemble, il n'a jamais compté ses forces physiques et matérielles pour défendre les intérêts de ce peuple », a confié Komi Sambo Antoine, un vieil compagnon de près de 40 ans.

Au domicile du disparu à Ouagadougou, c'est la tristesse et la consternation qu'on a pu lire sur les visages ce 19 août dans la journée. En effet, parents, amis, autorités politiques, etc rassemblées spontanément au domicile du défunt à Ouaga 2000 sont sous le choc.

