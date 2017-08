Afrique: CHAN Total 2018 - Léopards et Aigles à la trappe, Eléphants au finish

Les Léopards locaux, tenants du titre, ne défendront pas leur couronne continentale en janvier 2018 au Kenya. Tenus une deuxième fois en échec sur le score de parité d'un but partout (1-1) après le nul blanc (0-0) du match aller ils quittent la compétition à un moment où l'on ne s'y attendait pas.

Les poulains du coach Zahera Mwinyi, qui étrennait ses galons de sélectionneur national des joueurs locaux en remplacement de Florent Ibenge Ikwange, n'ont pu assouvir tous les appétits qu'ils avaient suscités auprès du public sportif congolais. Tout s'est joué en moins de trois minutes vers la fin de la première période.

D'abord, ce coup d'éclat de Jean-Marc Makusu Mundele qui reprenait à la voltige une balle à mi-hauteur à l'entrée de la surface fatale des Diables rouges pour l'ouverture du score (1-0, 35') en faveur des Léopards. Pas de répit pour les Congolais de Kinshasa qui, trois minutes plus tard, allaient constater les dégâts dans les filets de Ley Matampi Vumi, sur un coup de tête coupé au premier poteau de Jaurès Ngombe (1-1, 48') après un corner rapidement joué par Itoua Béranger. Un but en or puisqu'ensuite plus aucun but ne sera marqué. Les Léopards tombaient de haut.

Revanche et qualification pour les Mourabitounes

Accroché (2-2) au match aller à Nouakchott, la Mauritanie s'est rachetée en allant s'imposer à Bamako et valider son billet pour Kenya 2018.

Pour s'éviter toute mauvaise surprise, les Mourabitounes n'ont donc pas fait les choses à moitié face au finaliste de la dernière édition.

Un pénalty raté d'Abdoulaye Gaye (13') et un but sur un exploit individuel de Karamohko Moussa Traoré ( 27'), voilà ce que l'on retiendra de cette rencontre qui s'est terminée par des échauffourées, les supporters maliens en colère se livrant notamment à des jets de projectiles. A noter que le Mali a disputé toute la seconde période à dix contre onze après l'expulsion de son défenseur Sékou Diarra.

Eliminés par les Maliens de l'édition précédente, Rwanda 2016, les Mauritaniens se sont offert une belle revanche deux ans plus tard, en plus sur le terrain de son adversaire.

Une sorte de miracle à Abidjan

La Côte d'Ivoire s'est, en revanche qualifiée au finish face au Niger. Battus (1-2) à Niamey une semaine plus tôt lors du match aller, les Éléphants ont réussi à renverser le Mena (1-0), à Abidjan. Un but de Sanfo Sylla, au moment où le stade se vidait a évité le pire à la bande d'Ibrahim Kamara devant une équipe du Mena décomplexée qui n'était pas venue regarder la mer à Abidjan.

Bien disposés sur le terrain avec une défense en béton et une attaque qui essayait de prendre en défaut son hôte, les Nigériens ont tenu en respect les Ivoiriens jusqu'à la pause et même au-delà du temps réglementaire. Puisque c'est dans le temps additionnel que les Ivoiriens leur ont porté le coup fatal (1-0, 90+7). Sanfo Sylla, comme un tireur en embuscade, a choisi le petit moment de flottement de l'adversaire pour ajuster le portier nigérien, qui n'avait que ses larmes pour constater les dégâts. Sur l'ensemble des deux rencontres, les deux équipes se retrouvaient à égalité mais les Ivoiriens l'emportaient grâce à leur but marqué à l'extérieur. « Nous avons eu beaucoup de chance, reconnaissait volontiers l'entraîneur Ibrahim Camara. Le Niger a encore démontré que son football ne cesse de progresser. Ce fut un beau match. Chacun a donné le meilleur de ses ressources et, à la fin, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais le Niger n'a pas démérité ».

Résultats

Zone Nord : (2 qualifiés)

Algérie - Libye 1-2 1-1

Egypte - Maroc 1-1 1-3

Zone Ouest A (2 qualifiés)

Mauritanie - Mali 2-2 1-0

Sénégal - Guinée (retour joué mardi 22 août)

Zone Ouest B (3 qualifiés)

Burkina Faso - Ghana 2-2 (retour joué dimanche 20 août)

Bénin - Nigeria 1-0 0-2

Niger - Côte d'Ivoire 2-1 0-1

Zone Centre (3 qualifiés)

Congo - RD Congo 0-0 1-1

Sao Tomé et Principe - Cameroun 0-2 0-2

Guinée Equatoriale - Gabon (Ff Gabon)

Zone Centre et Est (2 qualifiés)

Ouganda - Rwanda 3-0 0-2

Ethiopie - Soudan 1-1 0-1

Zone Sud (3 qualifiés)

Comores - Namibie 2-1 (retour joué dimanche 20 août)

Afrique du Sud - Zambie 2-2 0-2

Madagascar - Angola 0-0 0-1