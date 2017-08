Angola: Des réfugiés congolais, creuseurs artisanaux de diamants

Dans la zone frontalière entre l'Angola et la République démocratique du Congo (RDC), vivent des dizaines de milliers de Congolais qui ont fui les violences dans le Grand-Kasaï. Officiellement, ils sont aujourd'hui près de 33.000 réfugiés congolais reconnus par le HCR et le gouvernement angolais. Le flux de nouveaux arrivants s'est quelque peu tari. Pour les nouveaux arrivants, deux cas de figure: soit ils rejoignent leurs familles en Angola, et sont dans ce cas immédiatement enregistrés. Quant aux autres, ils doivent attendre pour être enregistrés et bénéficier d'une aide alimentaire. Une procédure normale selon le HCR qui entend faire le tri entre réfugiés et migrants congolais comme ces chercheurs de diamant.

Pour les réfugiés congolais qui arrivent à la frontière et qui ne viennent pas rejoindre leur famille, ils doivent attendre et s'en plaignent. Sans un document de reconnaissance de leur statut, ils n'ont pas accès à l'assistance alimentaire. Le HCR précise qu'un entretien individuel doit être réalisé pour voir si la personne a le droit au statut de réfugié car, dans cette province frontalière de Lunda Norte, il y a aussi des migrants congolais devenus creuseurs artisanaux, à la recherche du diamant qui, pensent-ils, leur apportera la fortune.

En effet, pour trouver des creuseurs artisanaux, il suffit de suivre le cours des rivières. Ils sont partout, même si c'est interdit par la loi angolaise. Ce sont des Angolais mais aussi et surtout des Congolais, réputés plus travailleurs. Il y a ceux qui creusent des trous à côté de la rivière, ceux qui, à l'aide d'un tamis, cherchent les pieds dans l'eau les pierres précieuses et ceux encore qui plongent pour trouver les diamants.

« Nous ne sommes pas des réfugiés, nous sommes arrivés clandestinement et nous sommes là depuis 7 à 8 mois. Mais on sait qu'il y a des réfugiés qui sont arrivés. Nous aussi, on aimerait vivre dans ces camps », nous explique un creuseur congolais.

Ces creuseurs artisanaux sont le cauchemar du gouvernement angolais, comme du HCR mais il y en a un autre : celui de voir les réfugiés se mettre eux aussi à creuser. Dans le camp de Kakanda, certains réfugiés reconnaissent avoir déjà tenté de le faire. « Depuis que je suis réfugié, j'ai tenté de le faire, mais ça n'a pas tenu...», confie un réfugié congolais.

Le gouvernement angolais a déjà prévenu que tout réfugié congolais qui serait pris la main dans le sac serait immédiatement expulsé. C'est déjà le quotidien des creuseurs congolais. Ils disent être régulièrement battus par les Forces de sécurité angolaises, dépouillés et renvoyés quasi-nus au Congo.