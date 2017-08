Madagascar: Rite de retournement des morts sur les Hauts-Plateaux

Madagascar s'est incliné devant l'Angola, samedi soir à Luanda, sur le score d'un but à… Plus »

Le tombeau est ouvert. Les dépouilles sont brandies par des membres de la famille au milieu de la foule. On danse, on rit, Madame Rasoamanalina enlace le corps de son mari. « Je suis très émue. Je viens de lui demander une bénédiction pour que ses descendants soient en bonne santé », confie-t-elle.

La viande de zébu engloutie, le cortège entame la marche en direction du tombeau familial. Un invité rappelle l'importance de cet événement. « Le retournement des morts, pour nous Malgaches, ça fait partie de notre système de valeurs. Ca montre l'amour et le respect qu'on a pour nos ancêtres, et ça permet aussi aux générations d'après de reconnaître leurs ancêtres dans le tombeau », explique-t-il.

Il est 9h et c'est déjà l'effervescence dans la cour de la maison de Madame Rasoamanalina, dans la brousse des Hauts-Plateaux. Pieds nus, vêtue d'un tailleur jaune satiné, la vieille dame de l'ethnie Merina salue, un à un, ses 2 000 invités. C'est aujourd'hui, le troisième et dernier jour de fête, que l'on va sortir les dépouilles du tombeau et danser avec elles : l'apothéose du Famadihana, le retournement des morts.

