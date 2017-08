Madagascar: Rajaonarimampianina - Ravalomanana - Le chassé croisé continue

En fin d'après midi, le service de la communication de la présidence a également diffusé l'arrivée de Hery Rajaonarimampianina à l'aéroport Arrachard, accueilli par une forte délégation comme le président du Sénat Honoré Rakotomanana, le président de l'Assemblée nationale, Jean Max Rakotomamonjy, le ministre des Postes, des télécommunications et du développement numérique, André Neypatraiky Rakotomamonjy, ainsi que plusieurs autres responsables étatiques et élus de la Région Diana.

En quête de popularité et d'affection du public, la guerre de communication sur les réseaux sociaux entre les deux personnalités est à son apogée. Après les polémiques sur l'hébergement, Marc Ravalomanana a posté sur sa page officielle ses photos dirigeant une grande marche dans la ville d'Antsiranana et sa prise de parole pendant l'ouverture de ce jubilé. Il est accompagné de son épouse et évidemment de son état-major politique.

