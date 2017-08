Congo-Brazzaville: Isidore Mvouba, nouveau président de l'Assemblée nationale

Au Congo-Brazzaville, Isidore Mvouba, plus de 60 ans, féru de la politique, membre du Parti congolais du travail (PCT) et fidèle parmi les fidèles du président Denis Sassou-Nguesso, a été élu, samedi 19 août, président de l'Assemblée nationale congolaise lors de la session parlementaire inaugurale. Cet élu de Kindamba, dans le Pool, fait partie des députés qui n'ont pas remis leur mandat en jeu lors des législatives des 16 et 30 juillet, pour raison d'insécurité.

C'est au terme d'un vote à bulletin secret et sans suspens que Isidore Mvouba a été élu président de la chambre basse du Parlement. Il a obtenu 144 voix sur 151 votants.

Isidore Mvouba est l'un des fidèles parmi les fidèles du président Denis Sassou-Nguesso. En 1992, il aurait refusé d'occuper un poste ministériel dans le gouvernement de Pascal Lissouba, fraîchement élu.

Isidore Mvouba n'a pas quitté un seul instant le président Sassou-Nguesso durant sa traversée du désert, entre 1992 et 1997. Il est l'un de ses porte-parole pendant les négociations entamées en vue de mettre fin à la guerre civile qui a déchiré le Congo entre juin et octobre 1997. À la fin de celle-ci, et jusqu'en 2016, Isidore Mvouba a occupé plusieurs postes ministériels de façon ininterrompue. Il fut même Premier ministre entre 2005 et 2009 sans être chef du gouvernement.

Elu de la circonscription électorale de Kindamba, dans le Pool, depuis 2002, il n'a pas pu remettre son mandat en jeu lors des dernières législatives. Son mandat a été automatiquement prorogé conformément à la loi.

Les travaux de la session parlementaire inaugurale ont été dirigés par le doyen d'âge qui n'est autre que Clément Mouamba, le Premier ministre qui a démissionné, mercredi, avec tout son gouvernement.

La nomination d'un nouveau gouvernement pourrait intervenir la semaine prochaine. Au moins deux membres du gouvernement sortant figurent parmi les membres du bureau de la nouvelle Assemblée nationale.