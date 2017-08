Togo: Samedi sanglant - Au moins 5 morts et des blessés graves

La journée de Samedi n'a pas été de tout repos entre manifestants et forces de l'ordre et de sécurité à Lomé et dans certaines villes retenues pour la marche du PNP de Tikpi Atchadam.

Selon le bilan provisoire dressé par le leader du parti au symbole du Cheval blanc dans un fond rouge, couleur du parti, on dénombre 5 morts et des blessés dont des cas grave. Ce qui dénote de la barbarie de la répression des agents des forces de l'ordre et de sécurité.

Dans un communiqué, le CGDPC dit exprimer "vigoureusement son indignation face à la vague de répression meurtrière qui s'est abattue sur les manifestants tout comme les réactions dommageables imputées à ces derniers".

Il tient dès lors pour responsable, "le Gouvernement à travers le Ministre de l'intérieur qui n'a pas été en mesure d'assumer son mandat de protection des civils".

Aussi, fait-il "état de possibles violations de droits de l'homme en cours à travers des arrestations et détentions arbitraires ou des enlèvements".

Le CGDPC "exprime son profond attachement aux manifestations pacifiques comme mode d'expression reconnu par la constitution. Toute tentative d'étouffer l'expression populaire par des justificatifs hérétiques d'ordre public immatériel ou de recours à des méthodes répressives policières violentes ne fera qu'aggraver la fracture sociale". Il appelle le gouvernement à faire la lumière sur cette répression meurtrière.

Certaines sources indiquent que les manifestants seront à nouveau dans la rue demain dimanche. En tout cas le Directeur de la police nationale dressant le bilan de la journée a appelé les dirigeants du PNP à se passer de cette manifestation de ce dimanche.