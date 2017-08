Togo: Le respect de l'autorité et des biens publics véhiculé à travers un tournoi

Le tournoi démarré le 12 Août sur le terrain de l'EPP Wonyomé pour sensibiliser la jeunesse à l'initiative de l'association Jeunesse En Mission pour le Développement (JEMD) va bon train, affirme des sources de proches de l'association.

Seize équipes de jeunes dont une venue du Ghana voisin sont impliqués dans ce tournoi de foot qui a démarré dans une ferveur. Cette troisième édition de ce tournoi désormais annuel est placée sous le thème : « Respect de l'autorité et des biens publics : acte civique, facteur de cohésion et de paix sociale ».

Selon un proche du Président de JEMD, M. Alagbo Komi, le tournoi se déroule jusque-là de la plus belle des manières. Les équipes donnent le meilleur d'eux-mêmes pour le dernier virage de ce tournoi qui prend fin le dimanche prochain.

La jeunesse de Lomé et de ses environs est invité à faire massivement le déplacement jusqu'au au 27 Août sur le terrain de l'EPP Wonyomé, non loin du commissariat du 9ème arrondissement, en face de l'église catholique de la localité pour découvrir les grands talents cachés des jeunes et partager ensemble les messages à délivrer.

Le président du Conseil national de la jeunesse, Régis Batchassi quant à lui, a félicité les organisations de la jeunesse qui se sont mobilisées et les initiateurs du tournoi à Wonyomé. « Je tiens à féliciter l'association qui a organisé cette manifestation. Ce sont des initiatives à encourager et à féliciter », a indiqué le président du Cnj au début du tournoi.

L'Association Jeunesse En Mission pour le Développement JEMD, située à Amadahomé-Lomé est une Organisation à but non lucratif, créée en janvier 2010. Elle a pour but de lutter contre les maux qui minent la jeunesse et donc d'œuvrer pour l'épanouissement de cette dernière.

L'association est membre du Conseil National de la Jeunesse (CNJ-TOGO). Elle incarne la solidarité, le dynamisme et le développement.