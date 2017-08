Cote d'Ivoire: Lyon - Dortmund veut bel et bien de Maxwell Cornet

On évoquait déjà l'intérêt du Borussia Dortmund pour Maxwell Cornet.

Alors qu'Ousmane Dembélé est annoncé sur le départ, le club allemand lui cherche un remplaçant et aurait coché le nom de l'International ivoirien.

Ce vendredi, le média Reviersport revient sur le sujet et explique que le Lyonnais plaît bel et bien au BVB et est son choix N°1 en cas de départ de Dembélé.

Une nouvelle qui ne plaira pas forcément à Bruno Genesio. En conférence de presse jeudi, l'entraîneur de l'OL n'a pas caché son admiration pour Cornet.

« Maxwel Cornet fait beaucoup d'efforts. On est très dur avec lui. Il n'a que 20 ans et a marqué 10 buts l'an dernier quand même. Maxwel est un joueur important de l'effectif. Je le considère et je l'aime beaucoup. C'est sûr que si on était amené à le perdre, ce serait dur pour nous », a-t-il dit.

Autant dire que le départ du joueur ne lui plaira pas.