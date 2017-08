Nigeria/Bénin: CHAN 2018 - Le Nigeria élimine le Bénin et se qualifie

De retour des vestiaires, les locaux mettent le pied sur l'accélérateur et obtiennent gain de cause. Eduwo Kingsley profite d'une erreur défensive et met le ballon au fond de filet. Malgré les réactions des Ecureuils, le résultat n'a pas bougé. Les poulains d'Omar Tchomogo ont meme raté un penalty, tiré par Mama Seibou.

Plus entreprenant à l'entame, le Nigeria va ouvrir le score grâce à Rabiu Ali suite à une passe lumineuse de Alhassan Ibrahim (22è). A un but partout sur l'ensemble de la rencontre, les Super Eagles gèrent leur avance jusqu'à la fin de la première mi-temps.

