Togo: Manifestations - Faure sur les pas sanglants de son père

En digne héritier de son père, qui au début des années 90 a fait dans la répression sanglante des opposants et activistes de la société civile qui réclamaient la démocratie et le multipartisme, l'actuel président est lui aussi décidé à défendre le patrimoine familial... à tout prix.

Dès lors, il ne lui restait plus qu'à faire sauter le verrou constitutionnel pour se présenter à la présidentielle de 2003. Et c'est en bon père prévoyant qu'il prendra le soin d'abaisser de 10 ans l'âge minimal, qui était jusqu'alors de 45 ans, pour se présenter à la présidentiel.

En aucun cas nul ne peut exercer plus de deux mandats ». Mais c'était compter sans la volonté d'Etienne Gnassingbé Eyadéma, alors bien décidé à demeurer au pouvoir et, pire, à le transmettre à un héritier.

C'est à croire que les mânes et les dieux de la politique n'ont pas entendu ces suppliques, car il faudra plus qu'une mise en scène pour chasser les démons qui visitent périodiquement l'ex-Suisse de l'Afrique.

Samedi chaud à Lomé, Anié, Sokodé et même Kara, fief politique de la dynastie Gnassingbé. A l'origine de cette poussée de fièvre, les manifestations à l'appel du Parti national panafricain, le PNP, qui réclame notamment le retour à la Constitution de 1992 et le vote de la diaspora. Bilan des affrontements : deux morts, selon les autorités, contre 7 recensés par l'opposition.

