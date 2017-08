Burkina Faso: Salif Diallo de A à Z

Le Burkina Faso s'est réveillé le samedi 19 août 2017 dans la douleur et le deuil avec l'annonce du… Plus »

N comme Niger : C'est dans ce pays que le « mouton sacrificiel » entame sa résurrection politique et financière. Il y joue le rôle officieux de conseiller du président et s'adonne à des activités lucratives au grand dam de Ouagadougou.

M comme Ministre : ministre inamovible 18 ans durant, Salif a occupé plusieurs postes dans les gouvernements Compaoré. Il fut, entre autres, ministre chargé des missions à la présidence, ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, ministre de l'Eau et de l'Environnement, et ministre de l'Agriculture.

H comme Humain : Ses admirateurs et ses adversaires sont unanimes: Salif était humain. Sous ses apparences d'ogre politique se cachait une âme sensible prête à répondre aux multiples sollicitations dont il était l'objet.

