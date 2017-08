Burkina Faso: Situation nationale - A Salf ka yé

Parti à Paris pour des vacances après avoir effectué son habituel check-up de santé à Tunis, le président de l'Assemblée nationale et président du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), Salif Diallo, a été victime d'une fatale attaque cardiaque le samedi 19 août 2017.

Comme on le dira dans son Ouahigouya natal, « A Salf ka yé ». Entendez par là, « Salif n'est plus ». A 60 ans, il quitte ainsi définitivement la scène politique burkinabè dont il a été l'un des acteurs controversés depuis plus de trente ans.

A l'annonce de cette nouvelle, de nombreux militants de son parti, des personnalités de tous bords et de simples citoyens sont spontanément allés au siège du MPP et au domicile du défunt.

On le savait malade depuis plusieurs années, on s'était même habitué à sa santé fragile qui ne l'empêchait pas de garder son franc-parler et de remonter parfois les bretelles des ministres qui venaient à l'hémicycle pour défendre des projets de loi.

Mais de nombreux Burkinabè, et en particulier, les militants de son parti ont été surpris par l'annonce de son décès intervenu à l'aube du samedi 19 août. « Au départ, je n'ai pas cru que c'est quelque chose qui pouvait arriver.

Au fil du temps, j'ai compris que c'est une réalité parce que je recevais beaucoup d'appels, soit pour confirmer ou bien me demander des informations », témoigne l'ancien gouverneur de la région du Centre, par ailleurs membre du bureau exécutif national du MPP, Boureima Bougouma.

Après de nombreux coups de fil, ses camarades politiques ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une « fake » à laquelle nous ont habitué quelques utilisateurs du web qui prennent un malin plaisir à donner pour mortes des personnes pourtant bien portantes. Pour ses camarades de parti, il a fallu se rendre à l'évidence, Salifou Diallo, Gorba ainsi qu'on le surnommait, a tiré sa révérence.

Au siège du MPP où affluaient spontanément des militants ce samedi matin, les mines étaient graves ; des tentes étaient installées devant la cour et barrées d'une bande de tissu noire en signe de deuil.

Les ténors du parti arrivaient au compte goutte sur les lieux pour préparer les obsèques. Arrivé peu après 10h, le président des jeunes du MPP, le député Bachir Ismaël Ouédraogo balbutie quelques mots devant notre dictaphone : « On est dévasté.

C'est très dur » avant de s'en aller conduire une réunion avec les secrétaires généraux en vue de préparer des obsèques dignes de ce nom à Salifou Diallo qui s'est « sacrifié pour le parti ».

« Ce sont des gens qui ont réalisé leur vie. Il n'avait pas à aller jusqu'au sacrifice suprême. Tout le monde lui disait, il faut aller doucement. Malgré ça, il a pris la direction du parti, il a tout fait pour nous conduire à la victoire...

Nous devons faire en sorte qu'une marée humaine accueille sa dépouille à l'aéroport et le conduise à Ouahigouya. », déclare le député, interrompu par des sanglots de sa voisine. En attendant un programme officielle des obsèques, les militants s'organisent par arrondissement pour tenir une permanence au siège du parti et au domicile familial.

Attaque foudroyante

Les leaders du parti du Soleil levant que nous avons rencontrés, affirment ne pas connaître les circonstances exactes de cette brusque disparition.

Interrogé, le vice-président de l'Assemblée nationale dit, quant à lui, vouloir « se réserver » sur le sujet. Mais selon des sources proches de sa famille, la vie de Salifou Diallo s'est jouée en moins d'une heure.

L'ex-président de l'Assemblée nationale avait quitté le Burkina pour faire son habituel check-up de santé et en profiter pour passer des vacances, rien donc d'alarmant. De Tunis, il s'est rendu ensuite en France le 16 août 2017.

Il devait revenir au pays le 26 août, mais avec l'attaque terroriste contre le café Aziz-Istanbul, il décide d'écourter son séjour français, son vol retour était désormais fixé au samedi 19 août. Depuis la France, Gorba avait même donné rendez-vous à des visiteurs à son domicile à Ouaga 2000 ce jour à 21h.

Un rendez-vous qu'il n'honorera pas. Dans la nuit du vendredi au samedi, il a été en effet victime d'une attaque cardiaque foudroyante. 52 minutes se sont écoulées avant que soit prononcé son décès.

En attendant les obsèques nationales

La disparition de la deuxième personnalité de l'Etat a aussi secoué le personnel de l'Assemblée nationale. Avant de se rendre au domicile du défunt, certains travailleurs s'attelaient à accrocher deux bandes de tissus noirs sur le mur de l'institution.

Hier, dans l'après-midi, les députés ont tenu une réunion extraordinaire élargie au personnel administratif, la première sans Salifou Diallo. Le président par intérim, Me Bénéwendé Sankara, qui a présidé cette réunion d'informations, a indiqué que la dépouille mortelle arrivera le mercredi aux environs de 16h.

Plusieurs hommages seront ensuite rendus à Gorba, notamment au Palais des sports. Selon le programme provisoire, Salifou Diallo sera inhumé le vendredi 25 août à Ouahigouya. Pour l'instant, de nombreux Burkinabè continuent d'affluer à son domicile pour présenter leurs condoléances à sa famille.

Compte tenu de la stature de l'homme, les différents hommages devront drainer du monde. D'ores et déjà, à proximité de la maison mortuaire, on s'affairait à désherber un espace qui devrait tenir lieu de parking.