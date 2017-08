Afrique: Afrobasket Dames 2017 - Le Nigéria déroule devant la RDC

Pour la RDC, seule Mokango Modiri a marqué 10 points, derrière elle, aucune autre joueuse congolaise n'a réussi à briller. Les Léopards dames sont désormais condamnés à s'imposer au moins deux fois en trois confrontations (Sénégal, Mozambique et Guinée) pour se qualifier en quarts de finale de l'Afrobasket Dames 2017. Une mission qui s'annonce très difficile sur le papier face à des adversaires redoutables comme le Sénégal et le Mozambique.

Le Nigeria a obtenu un second succès dans l'Afrobasket Dames 2017 en dominant la République démocratique du Congo. Mais ce fut plus difficile, au départ, pour le Nigeria face à la RD Congo. Et grâce au métier de ses joueuses le Nigéria a gagné par 84 à 47.

