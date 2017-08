Sénégal: Aminata Mbengue Ndiaye satisfaite des tendances d'arrivées des moutons au Sénégal

Par ailleurs, Aminata Mbengue Ndiaye a rassuré les éleveurs de l'accompagnement et du soutien de l'Etat à travers la facilitation de l'obtention de l'aliment de bétail, des financements pour les opérations de Tabaski, mais aussi par la mise à disposition de foirails modernes et sécurisés un peu partout dans le pays.

A Rosso Sénégal et à Diama, Aminata Mbengue Ndiaye a échangé avec les responsables des Forces de sécurité et de défense sur les dispositions prises par le Conseil interministériel pour faciliter l'entrée du bétail au Sénégal.

Le ministre a précisé par ailleurs que les éleveurs maliens, mauritaniens et sénégalais se sont engagés à approvisionner en moutons les foirails et autres points de vente pour permettre aux citoyens de disposer de leurs béliers à des prix raisonnables.

