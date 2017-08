Togo: UNIR accuse les responsables du PNP

Si les différents partis politiques togolais qui ont réagi suite aux violents évènements de samedi entre forces de l'ordre et manifestants, lors des marches synchronisées dans cinq villes du Togo, que le PNP avait retenues, à savoir, Lomé, Anié, Bafilo, Sokodé et Kara, sont unanimes sur une chose, c'est que la situation a été douloureuse à vivre, surtout avec ces morts d'hommes, les blessés graves et les dégâts matériels importants.

Sur tout le reste, les avis divergent. Que ce soit l'ANC,la CDPA, le MCD, les DSA, le Parti des Togolais et autres, ils ont condamnés la violence exercée par les forces de l'ordre et de sécurité sur les manifestants. Ce qui n'est pas la lecture du parti au pouvoir UNIR. Pour cette formation politique, "cette douloureuse situation est avant tout la conséquence de l'attitude des responsables du Parti National Panafricain (PNP), qui ont refusé ostensiblement de collaborer avec les autorités concernant les itinéraires à respecter pour un déroulement serein et sans débordement des manifestations, conformément aux normes et aux usages en vigueur dans notre pays et dans tous les systèmes démocratiques à travers le monde. Les discours d'intolérance et de haine ainsi que l'extrémisme affichés par les dirigeants du PNP et leur volonté d'en découdre avec les forces de sécurité n'ont en fait servi qu'à exacerber les tensions". Voici l'intégralité de la déclaration de ce parti.

DÉCLARATION DU PARTI UNIR

Plusieurs villes de notre pays ont été ce samedi 19 août 2017 le théâtre de graves violences et d'exactions qui ont entraîné le décès de deux personnes et occasionné des blessés et de nombreux dégâts matériels.

Le parti UNIR présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, civils et militaires.

Le parti exprime également sa compassion et son soutien à toutes les personnes, Togolais et étrangers, qui ont durement subi les effets néfastes de ces violences et de ces exactions perpétrées par des manifestants.

Cette douloureuse situation est avant tout la conséquence de l'attitude des responsables du Parti National Panafricain (PNP), qui ont refusé ostensiblement de collaborer avec les autorités concernant les itinéraires à respecter pour un déroulement serein et sans débordement des manifestations, conformément aux normes et aux usages en vigueur dans notre pays et dans tous les systèmes démocratiques à travers le monde.

Les discours d'intolérance et de haine ainsi que l'extrémisme affichés par les dirigeants du PNP et leur volonté d'en découdre avec les forces de sécurité n'ont en fait servi qu'à exacerber les tensions.

Le parti UNIR condamne les actes d'incivisme et les graves violences et agressions physiques, notamment ceux perpétrés contre les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs missions de maintien de l'ordre et de la sécurité, au service de tous.

De même, il déplore les saccages et les destructions volontaires des édifices et des biens publics et privés qui sont des actes sans lien avec les manifestations pacifiques publiques.

Le parti UNIR est viscéralement attaché aux libertés fondamentales et, notamment, à la liberté d'association et de manifestation.

Ces libertés doivent s'exercer cependant de manière pacifique, dans la légalité et le respect des principes et des idéaux de la République et de la démocratie tels que consacrés par notre Constitution.

UNIR invite les partis politiques et les Togolais à cultiver l'esprit de fraternité et de tolérance, et à s'abstenir de tout comportement et acte préjudiciables à la paix et à la sécurité qui nuisent au progrès économique et social et à l'unité nationale.

Le Parti UNIR continuera à œuvrer avec constance en vue de la consolidation du processus de réconciliation nationale et pour un aboutissement rapide des réformes politiques engagées par le Président de la République et le gouvernement dans un esprit de dialogue et de concertation.

Fait à Lomé le 20 Août 2017

UNION POUR LA REPUBLIQUE (UNIR)