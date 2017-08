Nigeria: Muhammadu Buhari se veut rassurant, mais apparaît fatigué et reste flou

Muhammadu Buhari n'a pas non plus évoqué la répartition des rôles entre le vice-président et lui-même. On ne sait donc pas, à l'issue de ce discours, s'il va reprendre pleinement les manettes du pouvoir, comme le lui permet la Constitution nigériane, ou s'il va déléguer une partie de ses pouvoirs à son second, Yemi Osinbajo.

L'allocuation a été courte, et a surtout été marquée par les questions de sécurité. Le président nigérian a réaffirmé sa « déclaration de guerre au crime et au terrorisme ». Il a également réaffirmé sa volonté de mettre hors d'état de nuire Boko Haram.

Il s'est d'ailleurs contenté de remercier les Nigérianes et Nigérians pour leurs prières et n'a fait aucune révélation, ni même aucune allusion sur son état de santé réel.

C'est un discours bref et concis qu'a livré ce lundi 21 août un président Muhammadu Buhari à la voix peu assurée. Pendant les 3 mn 30 qu'a duré son discours télévisé, le président nigérian a même eu de nombreux regards hors champ de la caméra.

Pour la première fois depuis plus de trois mois, Muhammadu Buhari s'est adressé à ses compatriotes depuis son pays, le Nigeria. Dans un discours à la nation retransmis par la télévision nationale, le chef de l'État a remercié les Nigérians pour leurs « prières », a appelé à l'unité et a réaffirmé sa volonté de lutter contre le terrorisme. Pas un mot, cependant, sur son état de santé.

