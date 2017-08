Mali: Afrobasket Dame 2017 - Le Mali débute bien sa compétition

Face à une équipe Tunisienne accrocheuse en premier quart temps, les Maliennes ont pu compter sur le soutien de leur public pour plier le match dès la pause, car le suspense n'aura pas duré trop longtemps. A la mi-temps, la Tunisie était déjà menée au score par 29 à 41. Naignouma Coulibaly a guidé le Mali avec 17 points, 7 rebonds et 3 interceptions pour pour 22 d'évaluation. Pour sa part Kankou Coulibaly signe un double-double (12 points et 11 rebonds). Nassira Traoré inscrit 12 points et Meiya Tirera ajoute 14 points.

Cette rencontre a promis une belle empoignade entre deux équipes qui se connaissent bien pour s'être affrontées à plusieurs reprises à ce niveau de compétition. Toutefois, la dernière confrontation entre Maliennes et Tunisiennes remonte au match d'ouverture de la 22è édition de l'Afrobasket féminin que le Mali a abrité en 2011. Pour cette édition 2017, la rencontre a une fois de plus tourné à l'avantage des Aigles dames.

