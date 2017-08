Congo-Kinshasa: Mobilisation générale au Rassemblement pour « le départ de Kabila »

Le Nigeria a obtenu un second succès dans l'Afrobasket Dames 2017 en dominant la République… Plus »

Sur le plan sécuritaire, l'on constate que « sous Kabila, la vie humaine n'est plus sacrée ; elle n'a plus de sens ».

« Les matinées politiques font partie des actions décidées par le Rassemblement à l'issue de son deuxième conclave. Normalement, aujourd'hui le 20 août, nous aurions eu un grand meeting. Vu les contingences sécuritaires, le Rassemblement a décidé de transformer son grand meeting en une multitude de matinées politiques. Elles se tiennent une vingtaine aujourd'hui même à Kinshasa avec toutes les plateformes du Rassemblement », a-t-il déclaré. Et de poursuivre : « Le contenu : c'est vulgariser la feuille de route du Rassemblement auprès de la base. Mobiliser les troupes pour que le délai des échéances imparti par l'Accord de la Saint-Sylvestre soit respecté... À Goma, Beni, Kananga, Mbandaka, Lubumbashi, etc., les mêmes activités s'y tiennent ».

En l'absence de Delly Sesanga et de Jean-Bertrand Ewanga, Grégoire Kiro, député national élu de Beni et secrétaire général du RCD-K-ML, a fait savoir que la voie de l'alternance politique est tracée.

