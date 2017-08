Mali: Aliou Mahamar Touré doit répondre de ses actes

Plus de cinq après, les victimes portent les stigmates des tortures de la police islamique que Touré dirigeait. Pour Tégueté Amadou Boubacar, représentant de la partie civile, cette comparution devant la justice est déjà une première victoire: "Si le procès se passe bien c'est encore une autre avancée. Ce qui reste vrai c'est que c'était le commissaire islamiste. C'est lui qui frappait, mutilait, il faisait tout. Ça au moins ça été confirmé. L'impunité ne doit pas triompher, on attend une justice juste", confie le représentant de la partie civile.

Tortures, coups et blessures, terrorismes, atteinte à la sureté intérieure et extérieure de l'État : voilà ce dont est accusé Aliou Mahamar Touré, ancien membre du Mouvement pour l'Unicité et le Djihad en Afrique de l'ouest (MUJAO).

