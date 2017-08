Nigeria: Afrobasket Dames 2017 - Les D'Tigress dominent le Mozambique

Les Nigérianes se sont imposées face aux Mozambicaines (80-69) lors de leur premières sortie de l'Afrobasket Dames 2017 qui s'est ouvert à Bamako vendredi tôt le matin.

Dans un match considéré comme le grand choc de cette première journée du Groupe B de l'Afrobasket féminin, les Nigérianes ont souffert pour venir à bout d'une équipe Mozambicaine sûre de ces valeurs.

Les D'Tigress se sont appuyé sur un jeu collectif bien huilé avec a quatre joueuses à deux chiffres. Adaora Elonu termine meilleure joueuse du match avec 17 points, 6 rebonds et 7 passes pour 20 d'évaluation.

Elle a été parfaitement épaulé par trois autres joueuses nigérianes: Ezine Kalu (16 points, 4 rebonds, 3 interceptions et 3 passes pour 20 d'évaluation), Evelyn Akhator (13 points et 6 rebonds) et Sarah Ogoke (11 points, 3 rebonds et 4 passes).

Pour le Mozambique, trois joueuses ont atteint la barre des dix points: Leia Dongue (19 points et 5 rebonds pour 19 d'évaluation), Anebela Cossa (13 points et 6 passes) et Tamara Seda (10 points).

Ce samedi toujours dans le groupe B l'Afrobasket Dames 2017, le Nigéria rencontrera la République Démocratique du Congo, tandis que le Mozambique croisera le fer avec le Sénégal, tenant du titre.