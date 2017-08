Afrique Australe: Après el-Béchir, Grace Mugabe, nouveau coup porté à la justice sud-africaine

Ces deux affaires n'ont pas tout à fait la même ampleur, mais le départ de Grace Mugabe, avec l'aval du gouvernement sud-africain, donne un nouveau coup de boutoir à la justice, de plus en plus malmenée dans le pays.

Pourtant, les experts s'accordaient à dire que la première dame aurait du mal à faire valoir son immunité diplomatique. L'incident est survenu bien avant le début de la réunion des chefs d'Etat de la SADC, ce week-end. Et on sait que Grace Mugabe était dans le pays pour faire soigner une blessure au pied.

Malgré une plainte et des déclarations très fermes du ministre de la Police, malgré la pression des médias et de l'opinion publique, la première dame zimbabwéenne a pu quitter le territoire sud-africain et rejoindre Harare sans être inquiétée dimanche matin.

