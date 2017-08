Burkina Faso: Attaque au pays - Une marche silencieuse pour dire «non à la barbarie»

Consternation, tristesse, émotion. La classe politique et la société civile burkinabè ainsi… Plus »

Toutes les autorités religieuses et chefs traditionnels de la capitale prennent la parole sous les yeux du maire de Ouagadougou, Armand Beouindé. « Il était très important que la ville de Ouagadougou réagisse à cet acte de barbarie, à cet acte sauvage, pour manifester notre solidarité, pour nous réconforter, et également dire que nous restons debout face à cette guerre qui nous est imposée par ces hommes qui, vraiment, ont perdu leur humanité », a-t-il expliqué.

Sur une petite estrade devant le restaurant Istanbul tendu de noir, des hommes et des femmes en t-shirt blanc siglé du slogan « Non à la violence » veulent témoigner de leur solidarité avec les victimes et affirmer leur rejet des actes barbares des terroristes.

