Maroc: La Finlande subit son premier attentat terroriste

Les représentants des communautés irakienne et syrienne de Turku ont condamné l'attaque et annoncé la tenue d'un rassemblement de solidarité avec les victimes, avant de décider de l'annuler pour des motifs de sécurité.

Deux Finlandaises ont été tuées et deux Suédois et un Italien figurent parmi les huit blessés. Quatre d'entre eux étaient toujours hospitalisés samedi, dont trois placés en unité de soins intensifs.

Les deux victimes de l'attaque de Turku et six des personnes blessées sont des femmes, a précisé la police.

La police enquête sur de possibles liens avec les attentats en Espagne, qui ont fait 14 morts jeudi et vendredi à Barcelone et à Cambrils.

