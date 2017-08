Angola: Inauguration d'un centre de formation du CFL à Catete

Icolo Et Bengo (Luanda) — Un centre de formation du Chemin de Fer de Luanda, pouvant accueillir 600 apprenants en trois tours, a été inauguré vendredi dans le district urbain de Catete, commune de Icolo e Bengo, Luanda, par le ministre des Transports, Augusto Tomás.

Centre de formation professionnelle des Chemins de Fer de Luanda

C'est un centre construit en 18 mois par une société de construction chinoise a deux bâtiments conçus pour la formation et un autre pour loger les apprenants, où ils peuvent vivre en régime d'internant 240 étudiants.

L'institution d'enseignement possède huit laboratoires dans les différentes spécialités ferroviaires, notamment l'optoélectronique, les communications câblées et sans fil, la propulsion et l'alimentation, l'électricité, la simulation du trafic et la signalisation.

Bien équipé du point de vue technique, l'infrastructure est estimé à 17,5 millions de dollars, provenant des crédits de la ligne de coopération avec la République de la Chine.

Se confiant à la presse, le ministre a expliqué que tout ce qui a été investi dans ce centre était pour mieux servir les chemins de fer de Luanda, ses clients, passagers et charges, en se référant aux points de passage de cette voie comme les provinces de Cuanza Nord et Malange, en particulier, et en général le pays.

Le gouvernant a fait savoir que, avec cet investissement du gouvernement angolais est en avantage dans le cadre de la région économique où le pays s'insère.