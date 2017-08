Burkina Faso/Ghana: Eliminatoires CHAN 2018 - Les Etalons créent l'exploit à Kumasi

Saboteur aura réussi son pari. Il avait promis d'aller gagner à Kumasi et il l'a fait, comme ce qu'il avait d'ailleurs réalisé en 1979 avec le Kadiogo devant l'Ashanti Kotoko. Son capitaine Boubacar Sawadogo avait aussi souligné que l'équipe jouait mieux à l'extérieur. Et il avait raison. La promesse de 3000 dollars faite aux Ghanéens n'aura pas suffi à les galvaniser. Les Etalons iront donc pour la 2e fois au CHAN après la phase finale de 2014, en 5 éditions.

Très peu de gens avaient parié sur la qualification des Etalons, surtout qu'au match aller à Ouaga, ils avaient balbutié leur football et passé le temps à courir derrière le score. Et pour le retour, le coach Saboteur n'avait pas hésité à se séparer de certains joueurs cadres comme Narcisse Bambara, Aboubacar Sidiki Traoré, Jean-Noël Ningani... L'on se demandait si ce n'était pas une erreur. La suite des évènements lui a donné raison. Déjà la qualification a commencé à se dessiner lorsque Mohamed Sylla sur un contre, mettait les Etalons dans la bonne direction (0-1 ; 8e mn). L'adversaire était cueilli à froid sur ses propres installations. Ce but a eu l'avantage de couper les jambes des Ghanéens qui perdent la bataille du milieu du terrain. A la demi-heure de jeu, les poulains de Saboteur vont faire le break en réussissant le 2e but par l'intermédiaire d'Hermann Nikièma (0-2 ; 27e mn). La qualification était presque acquise. Il fallait maintenant contenir la pression des Black Stars. Ces derniers vont réduire la marque à la 2e partie du jeu (1-2 ; 60e mn).

