Togo: Les leçons citoyennes à tirer

Naissance d'un nouveau leader, la démonstration de ce que la majorité des Togolais sont pour les réformes, les marches restent un puissant moyen de pression, la Commission de réflexion sur les réformes est obligée d'aller vite dans ses actions,la nécessité pour les députés de prendre au sérieux la question des réformes, repenser l'encadrement des manifestations publiques et enfin, les manifestants se doivent de se passer de toute forme de violence. Ce sont là autant de leçons que le responsable de l'ONG IJD, acteur de la société civile, Pascal Edoh Agbové, a pu tirer de ces manifestations qui ont été l'objet d'une grande violence. Conséquences, des morts d'hommes (Le gouvernement parle de deux morts, le PNP d'au moins 5 morts), des blessés graves (civils et forces de sécurité).

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.