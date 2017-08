A côté de ce cursus politique, Rokhaya Diaw a un parcours professionnel très riche au sein du journal "Le Soleil" qu'elle a intégré en 1983 comme assistante comptable. "Le Soleil c'est ma famille et d'ailleurs les femmes s'apprêtent à organiser une fête pour mon élection, elles attendent que je fixe une date", dit celle qui a fait deux pèlerinages à la Mecque : la première fois envoyée par le journal nationale et l'autre fois par l'ancien président de la République Abdou Diouf.

Elle a, au nom du PS, eu à participer à plusieurs rencontres nationales et internationales. Et la nouvelle députée de citer entre autres les universités d'été du PS, le Forum de Paris en 1989 en compagnie du président Abdou Diouf.

Rokhaya Diaw fait partie des pionniers du PS qu'elle a rejoint depuis 1976 et y a assumé depuis lors plusieurs responsabilités comme secrétaire administratif de la coordination de la jeunesse féminine de Louga, membre du secrétariat national des jeunes socialistes du Sénégal et du comité central, etc.

