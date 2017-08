Mali: FOIRE DU PRAPS - La 2ème édition se tient du 21 au 28 août 2017, à Kayes

Plusieurs intervenants du secteur dont les organisations des pasteurs et agro- pasteurs, la Fédération Bétail Viande au Mali (FEBEVIM), la Confédération Nationale Bétail Viande (COFENABVI-AO), l'Association pour la Promotion de l'Elevage en Savane et au Sahel (APESS), le Réseau sous régional Billital Maroobe (RBM), le Réseau des Peuples Pasteurs du Sahel, l'abattoir LAHAM Industrie de Kayes , la Direction Régionale des Productions et des Industries Animales (DRPIA), la Direction Régionale des Services Vétérinaires (DRSV), la Direction Régionale du Commerce et de la Concurrence (DRCC),prendront part à l'évènement selon le communiqué de presse du projet.

D'autres activités sont aussi programmées pour la foire notamment, les échanges entre participants sur diverses thématiques portant entre autres, sur le financement des activités d'élevage par le PRAPS-Mali, l'accès aux informations du marché à travers l'opérationnalisation du SIM-Bétail, l'accès aux services conseils, sur les mesures de réduction des tracasseries routières, la vaccination et le déparasitage des animaux et sur l'abattoir moderne LAHAM de Kayes.

Cette foire qui entre dans le cadre des activités de la composante 3 du PRAPS-Mali à savoir "facilitation de l'accès au marché" portera sur l'exposition/vente du bétail sur pied, des produits et sous- produits de l'élevage afin d'améliorer les revenus des pasteurs et agro pasteurs, indique un communiqué de presse émanant du PRAPS-Mali.

