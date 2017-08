Angola: Elections / 2017 - La CNE met en place une commission d'enquête pour évaluer l'incident de Bié

Il a révélé que la caisse perdue contenait le matériel électoral sensible composé de 39 blocs avec 3.900 bulletins de vote, des cabines de vote et d'autres documents contenus dans le kit destinés à cinq bureaux de vote.

Il a informé que la CNE avait recommandé de renforcer les mécanismes de sécurité dans le transport de matériel électoral sensible, en particulier en ce qui concerne l'escorte policière, dont la procédure avait déjà été approuvée par la commission qui a défini les règles et procédures de transport.

"D'après les informations obtenues et en tenant compte du fait qu'il existe déjà des procédures en cours pour trouver plus précisément les causes des faits, la CNE a décidé de créer une commission d'enquête", a-t-elle déclaré.

Júlia Ferreira, porte-parole de la CNE, a fourni cette information à la presse après la réunion plénière de cet organe, qui a porté sur l'incident à Bié et les subventions attribuées aux membres des bureaux de vote et aux agents auxiliaires.

