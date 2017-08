Sénégal: Souleymane Téliko compte travailler au renforcement de l'indépendance de la justice

"Notre conviction est que c'est dans le débat constructif et non dans la confrontation qu'on peut faire des avancées significatives", a martelé le président de l'UMS qui souhaite la réalisation "rapide" de tous leurs projets en vue de la structure.

"Notre credo, c'est que la justice devra se construire dans le dialogue et non dans la confrontation. Liberté de ton ne veut pas dire rapport conflictuel et l'UMS devra travailler en toute indépendance mais également dans le respect des règles qui garantissent le fonctionnement harmonieux de la justice", a-t-il fait remarquer.

Décrit par ses collègues comme étant "un magistrat intègre avec une liberté de ton et un franc parlé", le nouveau président de l'UMS a remercié ses pairs avant de souligner que l'UMS est "une tribune pour défendre les principes et les valeurs qui fondent la justice".

Souleymane Télico a salué le travail fait par l'équipe sortante, retenant que "quelque soit l'appréciation qu'on peut faire du bilan global de ce bureau sortant, le seul fait qu'il ait accepté de s'investir pendant deux ans pour la cause commune mérite des encouragements et des félicitations".

