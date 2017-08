Ile Maurice: École - Fini le rotin, bonjour le bazar

Mais il n'y a pas que les coups qui font mal aux profs. Il faut également s'attendre à un retour de bâton en cas de remontrance verbale. «Une fois, j'ai sévèrement grondé un élève qui balançait des jurons dans le car scolaire. Les autres élèves avaient rapporté le cas. Mais là encore, les parents n'ont pas apprécié», dit une institutrice qui est toujours en poste. Le lendemain, la maman et le papa du petit diable à la langue bien pendue se sont présentés dans le bureau du maître d'école. Et ce, en présence de l'enfant.

Les parents peuvent même se soucier des enfants qui ne sont pas les leurs, renchérit Ramprakash Ramkissen. Cet ancien instituteur et maître d'école a pris sa retraite en 2005. Il avait été «réprimandé» parce qu'il avait donné un «petit coup de rotin» à un élève de sa classe. Et ce, par les parents d'un autre écolier...

Même son de cloche du côté de Jaganarden Sunassee. Selon lui, la situation se détériore de jour en jour. L'ancien instituteur a quitté l'école il y a quelques années déjà. Mais les souvenirs sont vivaces, les bons comme les mauvais. «Souvent, nous enseignions avec la peur au ventre. Nous ne voulions pas de problème. Les parents sont devenus de plus en plus 'sensibles' au fil des ans.»

Thérèse a raccroché le rotin il y a trois ans. Au fil des ans, elle a vu les choses, les mœurs évoluer, se dégrader. «Sa bann zanfan zordi zour-la ! Ce n'est plus la même chose, vraiment plus la même chose.»

C'était autrefois, avec la règle en bois, leur «arme secrète». Ce rotin qu'ils osaient dégainer pour «faire peur» ou «donner une correction» aux élèves récalcitrants et turbulents. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, les profs ont les mains liées. Pour la plus grande joie des collégiens et des écoliers, qui n'hésiteront pas à appeler parents, Child Protection Unit, police, si jamais quelqu'un ose «lev lamé lor zot».

